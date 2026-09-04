Акции Volkswagen выросли после одобрения плана реструктуризации

Акции концерна Volkswagen подскочили более чем на 4% на торгах в Германии после того, как наблюдательный совет единогласно утвердил масштабную стратегию преобразований Future Plan 2030, представленную генеральным директором Оливером Блюме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым