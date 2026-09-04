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Акции Volkswagen выросли после одобрения плана реструктуризации

Акции Volkswagen выросли после одобрения плана реструктуризации

Акции концерна Volkswagen подскочили более чем на 4% на торгах в Германии после того, как наблюдательный совет единогласно утвердил масштабную стратегию преобразований Future Plan 2030, представленную генеральным директором Оливером Блюме.

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