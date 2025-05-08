📝 День "Выпейте колу" (потому что у напитка сегодня др, но мы все равно не будем —лучше кофеёк с молоком) В целом же первый выходной второй части майских каникул переполнен датами.
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📝 День "Выпейте колу" (потому что у напитка сегодня др, но мы все равно не будем —лучше кофеёк с молоком) В целом же первый выходной второй части майских каникул переполнен датами.