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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
📝 День "Выпейте колу" (потому что у напитка сегодня др, но мы все равно не будем

📝 День "Выпейте колу" (потому что у напитка сегодня др, но мы все равно не будем —лучше кофеёк с молоком) В целом же первый выходной второй части майских каникул переполнен датами.

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