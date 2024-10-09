В Петербурге будут отмечать День защиты острова Сухо

Этот день добавить в перечень памятных дат просил почетный гражданин Петербурга Владимир Ходырев Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 9 октября, поддержали в первом чтении изменения перечня памятных дат Петербурга, добавив в календарь День героической защиты острова Сухо.
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