В Петербурге будут отмечать День защиты острова Сухо

Этот день добавить в перечень памятных дат просил почетный гражданин Петербурга Владимир Ходырев Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 9 октября, поддержали в первом чтении изменения перечня памятных дат Петербурга, добавив в календарь День героической защиты острова Сухо.