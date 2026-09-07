Военспец Кнутов допустил перемирие России с Украиной перед выборами в США

В преддверии выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2026 года, на линии фронта может наступить неожиданное затишье.
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