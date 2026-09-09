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Аналитик Попова: инфляция в России снизится до 4% в конце 2027 года

Аналитик Попова: инфляция в России снизится до 4% в конце 2027 года

Инфляция в России может устойчиво замедлиться до целевых 4% в четвертом квартале 2027 года. Такой прогноз «Газете.

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