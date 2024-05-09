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  • Михаил Мамонов
    этот чиновник немедленно должен быть освобожден от занимаемой должности . таким уродам не должно быть места в структу...Мэрия Томска не и...
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МО: средства ПВО уничтожили две ракеты ATACMS и 14 снарядов Vampire за сутки

МО: средства ПВО уничтожили две ракеты ATACMS и 14 снарядов Vampire за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили почти 30 беспилотных летательных аппаратов, 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и несколько оперативно-тактических ракет ATACMS, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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