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Сферы, в которых современный этикет открывает нам новые возможности

Сферы, в которых современный этикет открывает нам новые возможности

Как вы думаете, какие ассоциации вызывает слово этикет у большинства людей сегодня? Реверансы и условности? Манерность и чопорность? Или помпезная сервировка с обилием вилок и ножей? Скорее всего, так ответят многие.

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