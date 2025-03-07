Сферы, в которых современный этикет открывает нам новые возможности

Как вы думаете, какие ассоциации вызывает слово этикет у большинства людей сегодня? Реверансы и условности? Манерность и чопорность? Или помпезная сервировка с обилием вилок и ножей? Скорее всего, так ответят многие.
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