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«Отбросили ВСУ более чем на 10 км». Новые подробности взятия Авдеевки

Во время операции по освобождению Авдеевки российские бойцы отбросили украинские войска более чем на десять километров, доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу во время визита главы ведомства в зону СВО.

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