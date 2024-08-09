Трамп рассказал о позволяющем разбираться в процентных ставках лучше ФРС чутье

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Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп высказался за право американских президентов влиять на денежно-кредитную (ДКП) политику страны, пишет Bloomberg, напоминая, что такая возможность политиков «противоречит давней сложившейся практике».