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Трамп рассказал о позволяющем разбираться в процентных ставках лучше ФРС чутье

Трамп рассказал о позволяющем разбираться в процентных ставках лучше ФРС чутье

Кандидат в президенты США и бывший глава государства Дональд Трамп высказался за право американских президентов влиять на денежно-кредитную (ДКП) политику страны, пишет Bloomberg, напоминая, что такая возможность политиков «противоречит давней сложившейся практике».

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