Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой

Украинские банки начали массово блокировать залоги за депутата Рады Вадима Столара и бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которые попались на крупной коррупционной схеме, сообщает "Зеркало недели".
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