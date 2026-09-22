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Финансовый бойкот: банки Украины сорвали освобождение Столара и Мудрой

Украинские банки начали массово блокировать залоги за депутата Рады Вадима Столара и бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую, которые попались на крупной коррупционной схеме, сообщает "Зеркало недели".

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