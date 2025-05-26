Россия сорвала масштабный прорыв ВСУ у границы и перешла в наступление: Карта специальной военной операции на Украине на 26 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа границе с Сумской областью украинские формирования потерпели сокрушительное поражение.