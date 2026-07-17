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«Иминлек һәм Ватанны саклау нигезләре» дәресләре ике мәҗбүри курска бүлеп укытылачак

«Иминлек һәм Ватанны саклау нигезләре» дәресләре ике мәҗбүри курска бүлеп укытылачак

Россия Мәгариф министрлыгы боерык проекты нигезендә 2026 елның 1 сентябреннән «Иминлек һәм Ватанны саклау нигезләре» (ОБЗР) предметы ике мәҗбүри курска бүленәчәк – «Тормыш иминлеге» һәм «Башлангыч хәрби әзерлек».

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