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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Запущен краудфандинг на Chernobylite 2: Exclusion Zone, и вот свежий трейлер Разработчики ...

Запущен краудфандинг на Chernobylite 2: Exclusion Zone, и вот свежий трейлер Разработчики ...

Запущен краудфандинг на Chernobylite 2: Exclusion Zone, и вот свежий трейлерРазработчики экшена Chernobylite 2: Exclusion Zone из The Farm 51 опубликовали свежий трейлер своего проекта, а вместе с этим нам сообщили, что сегодня стартует краудфандинговая компания по сбору средств для разработки этой игры.

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