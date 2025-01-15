Запущен краудфандинг на Chernobylite 2: Exclusion Zone, и вот свежий трейлер Разработчики ...

Запущен краудфандинг на Chernobylite 2: Exclusion Zone, и вот свежий трейлерРазработчики экшена Chernobylite 2: Exclusion Zone из The Farm 51 опубликовали свежий трейлер своего проекта, а вместе с этим нам сообщили, что сегодня стартует краудфандинговая компания по сбору средств для разработки этой игры.
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