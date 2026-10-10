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One Of The Twilight Zone's First Episodes Adapted An Orson Welles Radio Play

One Of The Twilight Zone's First Episodes Adapted An Orson Welles Radio Play

"The Hitch-Hiker" is a well-known episode from the first season of "The Twilight Zone," but it was originally a chilling radio play written for Orson Welles.

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