«Проверила» мужчину до брака, но что-то пошло не так …

А

Александр24

Хорошая статья для "проверяльщиц". Ведь многие дуры до сих пор рекомендуют сначала пожить до брака, "проверить" чувства. Некоторые рекомендуют чуть ли не до 20 "раз проверяться"(наверное, пока проверялочка не сотрётся). Слава Богу в моё время не было такого и теперь без всяких проверок почти все, кто остался живой, подходят к золотым свадьбам. Ну а вы? Продолжайте проверяться и проверяться.