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Всё о женщинах

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«Проверила» мужчину до брака, но что-то пошло не так …

«Проверила» мужчину до брака, но что-то пошло не так …

Аллочка никогда не испытывала недостатка в поклонниках. Несколько лет назад она собрала вокруг себя пятерку самых достойных.

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Комментарии
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А
Александр24
Хорошая статья для &quot;проверяльщиц&quot;.  Ведь многие дуры до сих пор  рекомендуют  сначала пожить до брака, &quot;проверить&quot; чувства. Некоторые рекомендуют чуть ли не до 20 &quot;раз проверяться&quot;(наверное, пока проверялочка не сотрётся). Слава Богу в моё время не было такого и теперь без всяких проверок почти все, кто остался живой, подходят к золотым свадьбам. Ну а вы? Продолжайте проверяться и проверяться.
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