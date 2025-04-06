Reuters узнало о нежелании Ираном прямых переговоров с США по ядерной программе

Иран отверг требование США о проведении прямых переговоров по ядерной программе, предупредив соседние страны с американскими военными базами на территории, что они могут оказаться под ударом в случае их вовлечения в конфликт.
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