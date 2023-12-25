Чем грозит Польше возвращение украинских «Кресов Всходних»?

Ситуация вокруг украинского кризиса и неудавшееся контрнаступление украинской армии позволяют многим политикам всё смелее говорить о стране, которая в скором времени может прекратить своё существование, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
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