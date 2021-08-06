Это уже не про культуру: что делать с диаспорами?

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаЭто уже не про культуру: что делать с диаспорами? «Что есть диаспоры в их нынешнем изводе? И совершенно очевидно, что нередко это уже не про культуру и родной язык.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСкиф ТуранКак то президент США Рейган сказал о том, что евреи должны быть настолько дружными, что если в Москве наступят еврею на ногу, то от боли должны взвыть все евреи от Москвы до Вашингтона. Евреи своей сплочённости не стыдятся!Александр АнпилоговНадо бы все диаспоры выслать из России на родину, и уменьшить приток мигрантов!Комментировать
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