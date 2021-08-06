БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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    Не отъезд, а предательство политиками и чиновниками Русских, зная и понимая что их будут истреблять и уничтожать их п...Отъезд русских пр...
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    а мне интересно, а кто будет голосовать за этого откровенного врага России жида шлоссберга и не пора ли этих сволочей...К ВЛАСТИ В РОССИИ...

Это уже не про культуру: что делать с диаспорами?

Это уже не про культуру: что делать с диаспорами?

  «Что есть диаспоры в их нынешнем изводе? И совершенно очевидно, что нередко это уже не про культуру и родной язык.

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Скиф Туран
Как то президент США Рейган сказал о том, что евреи должны быть настолько дружными, что если в Москве наступят еврею на ногу, то от боли должны взвыть все евреи от Москвы до Вашингтона. Евреи своей сплочённости не стыдятся!
Александр Анпилогов
Надо бы все диаспоры выслать из России на родину, и уменьшить приток мигрантов!

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