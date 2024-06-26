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  • magdoc21
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Кадры для коммерческой недвижимости: спрос большой, проблемы не меньше

Кадры для коммерческой недвижимости: спрос большой, проблемы не меньше

За последний год менеджерские зарплаты на рынке коммерческой недвижимости выросли минимум на 30%, работодатели вдвое сократили число собеседований с кандидатами и готовы разрабатывать программы well-being для сотрудников.

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