Кадры для коммерческой недвижимости: спрос большой, проблемы не меньше

За последний год менеджерские зарплаты на рынке коммерческой недвижимости выросли минимум на 30%, работодатели вдвое сократили число собеседований с кандидатами и готовы разрабатывать программы well-being для сотрудников.
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