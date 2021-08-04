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Минобороны Украины готовится отражать «широкомасштабное вторжение»

Минобороны Украины готовится отражать «широкомасштабное вторжение»

Министерство обороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, в том числе широкомасштабное вторжение, заявил в среду советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

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