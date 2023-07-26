БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЕВРОПА УМОЛЯЕТ РОССИЮ О ПОМОЩИ. ВРЕМЕНИ НА РАЗДУМЬЯ МАЛО

ЕВРОПА УМОЛЯЕТ РОССИЮ О ПОМОЩИ. ВРЕМЕНИ НА РАЗДУМЬЯ МАЛО

ФОТО: SOCRATES BALTAGIANNIS/GLOBALLOKPRESS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Кадры, сделанные в последние дни на греческом Родосе, где полыхают лесные пожары, кажутся апокалиптическими.

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Комментарии
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v
viach
И никаких обсуждений! У греков целое  нато  лучшие друзья. Друзья пусть обсуждают и помогают!
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14 час.
valentina sergeeva
Сначала пусть погасят разведённый ими огонь на Украине!
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12 час.
valentina sergeeva
Прочла предыдущие комментарии, - со всеми солидарна!
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12 час.

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