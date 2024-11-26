Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

С 25 по 29 ноября 2024 года проводится мероприятие ´Неделя нулевого травматизма´.

С 25 по 29 ноября 2024 года проводится мероприятие ´Неделя нулевого травматизма´.

Неделя нулевого травматизма проводится с целью обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма в организации (недопущения ни одного случая травмирования в этот период) путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер по их устранению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх