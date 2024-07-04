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Военные новости ★ спецоперация

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Краем глаза смотрю новости, читаю удивительное: за последние несколько месяцев

Краем глаза смотрю новости, читаю удивительное: за последние несколько месяцев, процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, вырос в 10 раз.

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