Краем глаза смотрю новости, читаю удивительное: за последние несколько месяцев, процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, вырос в 10 раз.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краем глаза смотрю новости, читаю удивительное: за последние несколько месяцев, процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, вырос в 10 раз.
Свежие комментарии