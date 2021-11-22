Три хоккеиста «Салавата Юлаева» сыграют в Матче Звёзд КХЛ

Завершилось голосование болельщиков по выбору хоккеистов, которые в этом сезоне примут участие в Фонбет Матче Звёзд КХЛ.

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