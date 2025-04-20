«Я не его фанат»: Трамп заявил, что недоволен работой Зеленского

БлокнотРУ Президент США раскритиковал работу Зеленского. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями украинского лидера Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Эти люди не сдались и не встали на колени перед укронацистами, а снимок «300 запорожцев, не покорившихся фашистам», признан одним из лучших в мире
- «Влиятельность диаспоры уже подзадолбала»: суд освободил азербайджанцев, которые 13 лет прятали в подвале русских рабов
- ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ МЕСТНЫЕ АНТИСОВЕТЧИКИ ОТ УКРАИНСКИХ? НИЧЕМ
Свежие комментарии