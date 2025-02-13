В ГАИ разъяснили, нужно ли пропускать скорую помощь, если стоишь на светофоре

На дороге порой возникают нестандартные ситуации, к которым автошколы не готовят. Один из таких случаев — приближение машины скорой помощи с включенными спецсигналами, когда водитель вынужден остановиться на красный свет.
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