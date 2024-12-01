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Дегтярев поздравил с Днем хоккея: «Россия – ведущая хоккейная держава. По поручению Путина создаются условия для развития инфраструктуры и подготовке нового поколения мастеров»

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка. «Сегодня наша страна отмечает Всероссийский день хоккея! Для нас это не просто игра, а часть нашей истории, предмет национальной гордости.

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