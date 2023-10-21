«Ъ»: спрос на услуги частных мастеров-мебельщиков 2023 году вырос на 40-50%

Business FM опросила мастеров по сборке, ремонту и изготовлению мебели, ощутили ли они на себе рост потока заказов, и как, по их мнению, изменились предпочтения клиентовВ России вырос спрос на частных мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели.
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