«Ъ»: спрос на услуги частных мастеров-мебельщиков 2023 году вырос на 40-50%

Business FM опросила мастеров по сборке, ремонту и изготовлению мебели, ощутили ли они на себе рост потока заказов, и как, по их мнению, изменились предпочтения клиентовВ России вырос спрос на частных мастеров по изготовлению, сборке и ремонту мебели.