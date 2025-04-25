Будете принимать важные решения: восточный гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая 2025 года Алёна ЮрьеваПредстоящая неделя, с 28 апреля по 4 мая, будет важным периодом для всех знаков восточного гороскопа.
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