«Эй, серость»: Май Абрикосов насмехался над Ольгой Бузовой

Бывший участник «Дома−2» резко высказался о телеведущей Фото: социальные сети В то время, когда многие в шоу-бизнесе восхищаются трудолюбием и талантом Ольги Бузовой, те, кто помнит ее в начале карьеры, не так снисходительно относятся к ней.