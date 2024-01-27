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«Эй, серость»: Май Абрикосов насмехался над Ольгой Бузовой

Бывший участник «Дома−2» резко высказался о телеведущей Фото: социальные сети В то время, когда многие в шоу-бизнесе восхищаются трудолюбием и талантом Ольги Бузовой, те, кто помнит ее в начале карьеры, не так снисходительно относятся к ней.

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