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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джоэл Эмбиид вернулся в строй и оформил дабл-дабл – 31 очко и 12 подборов против «Чикаго»

Центровой набрал 31 очко (13 из 28 с игры), 12 подборов и 4 передачи за 33 минуты во встрече с «Чикаго» (108:100).

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