Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте

РИА Новости/Макс Ветров Президент России Владимир Путин не стал возражать президенту Белоруссии Александру Лукашенко по вопросу георгиевской ленты, отметив, что национальные символы могут отличаться, но самое главное – это общая история наших государств.
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