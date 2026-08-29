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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Приглашение Гонсалеса не было идеей Месси. Это решение клуба, Кили идеально подходит». И.о. тренера «Интер Майами» Ойос о назначении своего преемника

Исполняющий обязанности главного тренера «Интер Майами» Гильермо Ойос опроверг информацию о том, что  Лионель Месси  лично выбрал Кили Гонсалеса в качестве нового главного тренера.

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