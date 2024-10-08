Nvidia и MediaTek решили сделать совместный гибридный процессор для ПК

Совместную работу над гибридным центральным процессором для персональных компьютеров (ПК), адаптированным на ускорение нейронных сетей, ведут американская компания Nvidia и тайваньская MediaTek, 8 октября сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware со ссылкой на китайские источники.