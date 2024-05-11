В Иркутске ветераны правопорядка на транспорте присоединились ко Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

На территории мемориального комплекса «Во славу десанта и спецназа» в Иркутске ветераны Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте поздравили ребят из молодой гвардии школы № 23 с Днем Победы и вручили им Георгиевские ленты.
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