В Иркутске ветераны правопорядка на транспорте присоединились ко Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

На территории мемориального комплекса «Во славу десанта и спецназа» в Иркутске ветераны Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте поздравили ребят из молодой гвардии школы № 23 с Днем Победы и вручили им Георгиевские ленты.