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Педиатр раскрыла причину кашля у абсолютно здоровых детей

Педиатр раскрыла причину кашля у абсолютно здоровых детей

Врач Музафарова: здоровый ребенок может кашлять до 10 раз в день Абсолютно здоровые дети могут кашлять до 10 раз в день, так как это является защитной реакцией организма, рассказала news педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Лилия Музафарова.

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