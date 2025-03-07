Педиатр раскрыла причину кашля у абсолютно здоровых детей

Врач Музафарова: здоровый ребенок может кашлять до 10 раз в день Абсолютно здоровые дети могут кашлять до 10 раз в день, так как это является защитной реакцией организма, рассказала news педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Лилия Музафарова.