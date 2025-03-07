Педиатр раскрыла причину кашля у абсолютно здоровых детей

Врач Музафарова: здоровый ребенок может кашлять до 10 раз в день Абсолютно здоровые дети могут кашлять до 10 раз в день, так как это является защитной реакцией организма, рассказала news педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Лилия Музафарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии