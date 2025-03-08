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В Греции объяснили почему Европа терпит кризис политической системы

В Греции объяснили почему Европа терпит кризис политической системы

Политическая система в Европе переживает глубокий кризис, вызванный недовольством народов политикой своих правительств, заявил экс-премьер Греции Антонис Самарас, сообщило 8 марта афинское агентство новостей АМНА.

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