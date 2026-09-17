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Царьград

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Боец СВО из Волгограда вернулся домой после ошибочного извещения

Боец СВО из Волгограда вернулся домой после ошибочного извещения

Вблизи Волгограда боец СВО вернулся домой, несмотря на похоронное извещение в 2025 году. После восстановления в госпитале ему пришлось преодолеть бюрократические сложности, усугубившие проблемы со здоровьем.

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