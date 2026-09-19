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Мировое обозрение

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Мерца загнали в угол новые выборы — ХДС рискует получить очередной удар

Мерца загнали в угол новые выборы — ХДС рискует получить очередной удар

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в эпицентре внутрипартийного шторма накануне региональных выборов в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании, которые состоятся 20 сентября.

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