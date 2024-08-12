Региональные банки Китая стали отказывать в приеме платежей из России

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина В последнее время наблюдается усложнение расчетов между Россией и Китаем. О факте приостановок платежей из РФ в небольших региональных китайских банках "Известиям" сообщили представители нескольких фирм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии