Александр Росляков. СталинЛАГ и ПутиинЛАГ – где милей тебе барак?

Любопытно, однакоПолитикаАлександр Росляков. СталинЛАГ и ПутиинЛАГ – где милей тебе барак? Чуткий блогер пишет: «Россия вступила в новый этап, чреватый неприятностями даже для «особо приближённых».Вернуться к статье309НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин ЗаболотныйРедкостная ,однако, афффтар сволочь.Эдакий либерально-русофобский анчарчик злобной ненависти и к советскому и к нынешнему периоду жизни нашей страны.Да ты русский ли вообще,подонок? На таких как ты жалко тратить кусок верёвки для петли и пули.Таких просто нужно попить в сортирахВалер КрюковКостя, а вы то почему так взбеленились, пока такие как вы в стране есть, можете быть спокойныВладислав ВладиславПотому что либерасты достали. Надоели с навязыванием своего "единственно правильного мнения". Константин все верно пишет.Валер КрюковЛибералы и сидят у власти уже четверть века. Рвутся к власти что бы хапнуть, одна извилина у бездарей, то что в перспективе, можно судить о том что они уже натворили. Вот Сталин бы точно автора расстрелял - с кем он его рядом поставил?Зайцев Виктор Зайцев ВикторГосподин "писатель" Росляков в собственном томате...Какой текст...какие слова, однако: "цитата этой пишущей предательской МРАЗИ:"... ратуя с подачи хитрых кремлеботов за путинский террор, они помогают не воскрешать, а хоронить под тем личным троном "...(ну и далее, копировать нет желания, потому что не просто ЛОЖЬ, а повторение времён "горбачёвской кататстройки"). Где ты, апездол под фамилией РОСЛЯКОВ видишь "повторение 1937 года? Где он этот "путинский террор"? Да вы просто обязаны все , либер-дерьмоублюдки ( а по сути иностранные агенты и ВНУТРЕННИЕ для России и РУССКИХ враги), иметь у себя дома статуэтки Путина и три раза в день целовать его чугунную, мраморную (вплоть до гипсовой) попку. Путин не только далёк по реакции на ваше внутреннее предательство от Сталина...Он даже не Брежнев, который таких как ты уродов отправлял в "психушки" (а надо было ставить к стенке, не было бы 1987 и 1991 года). Хорош новый 1937-й год...Когда ты и такие как ты "русофобы" и ПРЕДАТЕЛИ собственной нации, не только на свободе, но вам ещё и позволяет этот "тиран Путин" печатать такие вот антироссийские и антирусские манифесты. Повторяя ТО, что было ПРИ ГОРБАЧЁВЕ, когда ложью, антисталинскими страшилками разваливали и развалили-таки Советскую Российскую Иперию, которую и выстроил Сталин...Для СВОИХ ХОЗЯЕВ, англосаксов и антироссийской Гейжопы! Вы настолько бездарны, что ОПЯТЬ ВКЛЮЧИЛИ ту же самую программу, которую использовали Горбачёв-Яковлев и Шеварнадзе, когда они разваливали Советский Союз. А теперь через тебе и таких как ты, разваливают уже Россию. Хватит вранья. Любой грамотный человек, знающий реальную историю Государства Российского прекрасно понимает, что Сталин НИЧЕМ не отличался от Великих создателей РОССИИ...От Ивана Четвёртого Грозного до Александра Третьего. Ты и такие как ты УРОДЫ и ПРЕДАТЕЛИ России, работаете за подачки Запада. Но при этом абсолютно бесталанно даже ВРЁТЕ. И...берегите Путина, ДЕБИЛЫ. Потому как вы так достали нормальных россиян и русских (я, кстати, даже не славянин), что когда вместо него придёт РЕАЛЬНЫЙ и НУЖНЫЙ сегодня "диктатор" (против России и русских УЖЕ ИДЁТ ВОЙНА, включая таких вот уродов как ты, изнутри)...Тебе и таким как ты будет уже не вранья в СМИ и сетях. Потому как реально вас поставят к стенке и правильно сделают...Мрази вы! И хуже Гитлера и его союзников, которые в 1941 году планировали и воевали против русской нации. Те, хотя бы не скрывали своей сущности в отличие от вас, уродов!Nikolay Stepanov"Так вот оно, лицо врага!" К. Симонов.Pciha IvanovaДостоевский сам по себе был довольно мерзкий тип. Вы считаете, что эти 60 человек растлили ВЕСЬ РУССКИЙ НАРОД? Это забавно! Но русский народ унижает.Православный Коммунист Православный Коммуниста я не знал что ты падаль ...curkaафффтыыыырь, дурак ты!! При Сталине две анонимки и ты тама, чичас их хоть сотню напиши, ни хи то не почешитсиии!!ИгорьВладимиру Владимировичу до Иосифа Виссарионовича ещё далеко-о-о. Но главное не останавливаться на достигнутом, иначе новое быдло и прочая шелупень опять придёт к власти, как в 1917 году. При помощи западных "дерьмократов". Будь бдителен, Владимир Владимирович!Николай ЗайчиковТак эта шалупень как вы пишите к власти еще при Иуде ельцине пришла и до сих пор у власти сидит . Одна ЕР чего стоитДмитрий ФактуровичПисала бы эта гнида подобные статейки. Сидела бы тихо и ходила под себя.Владислав ВладиславОткровенный бред. Я лично за Россию без либералистической плесени, мнящей себя пупом земли. И действительно жаль, что ответственность в России за такой бред, который написал автор, намного гиже, чем в Пендосии. В Пендосии за эту статейку автор бы уже сидел.Виктор Козодоевя думаю всех не пересадят, бараков не успею столько построитьКонстантин ЗаболотныйГлавное таких как ты,Козлодоев, успеть посадить и надолго-надолго...ИгорьВладимир Владимирович, даёшь дорогу Владивосток-Магадан вдоль побережья! И тоннель под проливом Невельского!!! И тогда не нужно будет заманивать дальневосточным гектаром. При таком раскладе люди сами поедут туда жить - и на Сахалин, и на Охотское побережье.ННиколайКогда соберут таких блогеров и оне построят энтот тоннель!!!Горбатюк ВалерийИ без техники, одними лопатами с кайлом. Нехрен топливо жечь, будем беречь экологию!Ночной кошмарА дороги и тоннели ты будешь строить?ИгорьНет. Специально обученные либерасты.Ночной кошмарДумаешь, они способны учиться? Разве что на уровне - бери больше, кидай дальше. Хотя идея неплохая.АлександрА ЛопатинаРосляков - редкостная гнида, которая не скупится на самые гнилые методы борьбы за своё право владеть зарубежной недвижимостью. Продажная тварь! Сколько можно пиарить эту пакость? Именно таких Росляковых нужно в первую очередь сажать, а в идеале расстреливать, чтобы земля российская избавлялась от гнид. Пусть хоть удобрением будут, всё польза.mark kapustinPciha IvanovaАлександр Росляков совершенно не прав, полагая что регулярная комедия, развлекающая народ раз в 4 года и называемая "выборы" как-то улучшит положение этого народа. В условиях демократии, когда в высшее кресло садится совершенно не подготовленный человек, длительный срок правления позволяет набраться хоть какого опыта и является большим благом! Исправить положение может только РЕАЛЬНАЯ и неотвратимая ответственность власти перед народом. Но все ветви власти, естественно, чураются её, как черт ладана!Православный Коммунист Православный Коммуниствот же Стали "сволочь".... https://www.youtube.com/watch?v=FDDdCREZglwТомара Тычковаданная статейка еще раз подтвердила мое мнение, что надо более жестко относиться враждебной деятельности продажных либералов и лживых оппозиционеров. Хватит с ними цацкаться, позволять им хамство и оскорбление руководства страны, а значит и граждан России, избравших своим руководителем Путина. Этих уродов надо привлекать к уголовной ответственности за противоправную, антинародную деятельность в угоду своим спонсорам, западным кукловодам, то есть за измену Родине. Их место за решеткой рядом со своим подельником недоотравленным берлинским пациентом.михаил дувановсебя точно описаладмитрий казанцевПошёл на хер либераст хркновАлексей ПлескачОго-го написано! А ничего, что Ональному конченому не прописали за измену Родине, пожалев?!? А?!? При том, что ВСЯ Планета видела невыбиваемые доказательства оной измены?!?Леонид АлексеевДурачок автор,знаешь чем отличается сталинлаг от Путинлага?А тем,что я доволен жизнью в Путинлаге,а в сталинлаг не хотел бы попасть!!А вот тебя бы,защитника сталинлага,я бы очень хотел увидеть в лаге твоего кумира...Комментировать
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