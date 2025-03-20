Политика как он...
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Политика как она есть

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Кандидаты в президенты Польши наперебой критикуют Украину

Кандидаты в президенты Польши наперебой критикуют Украину

Немецкие СМИ сообщают, что правые кандидаты на президентский пост в Польше используют Украину как часть своей предвыборной компании, подвергая критике украинскую политику и помощь украинцам со стороны Польши.

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