Кандидаты в президенты Польши наперебой критикуют Украину

Немецкие СМИ сообщают, что правые кандидаты на президентский пост в Польше используют Украину как часть своей предвыборной компании, подвергая критике украинскую политику и помощь украинцам со стороны Польши.
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