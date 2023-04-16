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Пригожин лично проследил за выводом беженцев из Бахмута

Пригожин лично проследил за выводом беженцев из Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил лагерь беженцев в Бахмуте в пасхальную ночь. Бизнесмен поздравил мирных жителей с праздником и проследил за их выводом из города, следует из опубликованного видео пресс-службы компании «Конкорд».

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