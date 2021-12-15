В Алтайском крае сотрудниками транспортной полиции изъято свыше 1800 пачек немаркированных табачных изделий

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Торговля» сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России в одном из павильонов, расположенном вблизи объектов железнодорожного транспорта, выявлен факт продажи сигарет без соответствующей маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.