В Тверской области усиливают энергонадёжность медучреждений: установлены резервные электрогенераторы

В Тверской области продолжается работа по обеспечению бесперебойной работы медицинских организаций — в ряде учреждений закупают и устанавливают электрогенераторные установки — сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.
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