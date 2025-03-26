Обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин изъявил желание пойти на СВО

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместитель начальника Генерального штаба, выразил готовность принять участие в специальной военной операции (СВО).
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