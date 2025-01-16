100 лучших ударов БПЛА-камикадзе "Ланцет" за 2024-й год

100 лучших ударов БПЛА-камикадзе "Ланцет" за 2024-й годНа сегодняшний день открыто опубликовано более 2 800 эпизодов уничтожения «Ланцетом» техники ВСУ как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника.