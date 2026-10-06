«Филадельфия» подписала контракт с Бантингом на год. Кэпхит – 1,2 млн долларов (Даррен Дрегер)

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Нападающий Майкл Бантинг подписал контракт с «Филадельфией». По данным инсайдера TSN Даррена Дрегера, срок соглашения рассчитан на один год.

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