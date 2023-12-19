Экологические цели ЕС труднодостижимы к 2030 году

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) в опубликованном в понедельник докладе утверждает, что 27 странам-членам ЕС "трудно" выполнить климатические амбиции Европейского союза (ЕС) к 2030 году, особенно в отношении энергопотребления и органического земледелия.