Экологические цели ЕС труднодостижимы к 2030 году

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) в опубликованном в понедельник докладе утверждает, что 27 странам-членам ЕС "трудно" выполнить климатические амбиции Европейского союза (ЕС) к 2030 году, особенно в отношении энергопотребления и органического земледелия.
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