Азербайджанская диаспора создала свой ЧОП. Патрулируют Волгоград с флагами Азербайджана: что это за новый ЧОП и кому он подчиняется?

Avia.pro - СМИ В Волгограде разворачивается, мягко говоря, спорная история: представители азербайджанской диаспоры создали собственный охранный отряд, или ЧОП, который, судя по всему, по своему составу и концепции напоминает этнический отряд.
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