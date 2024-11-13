Театр абсурда
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Театр абсурда

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Азербайджанская диаспора создала свой ЧОП. Патрулируют Волгоград с флагами Азербайджана: что это за новый ЧОП и кому он подчиняется?

Азербайджанская диаспора создала свой ЧОП. Патрулируют Волгоград с флагами Азербайджана: что это за новый ЧОП и кому он подчиняется?

Avia.pro - СМИ В Волгограде разворачивается, мягко говоря, спорная история: представители азербайджанской диаспоры создали собственный охранный отряд, или ЧОП, который, судя по всему, по своему составу и концепции напоминает этнический отряд.

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